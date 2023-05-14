МЧС предупредило о высокой опасности природных пожаров в Ярославле

В Ярославле и пригородах установился и сохраняется четвертый класс пожароопасности. Экстренное предупреждение об этом выпустило ГУ МЧС по Ярославской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Тушение пожара

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области Тушение пожара

Фото: Пресс-служба правительства Ярославской области

Как отметили в МЧС, высокая опасность возникновения природных пожаров 14 мая установилась в 12 муниципальных образованиях региона, включая Ярославль, Ростовский, Тутаевский, Некрасовский, Даниловский и Любимский районы. 15 мая в разряд пожароопасных перейдет и Гаврилов-Ямский муниципальный район.

«На территории районов складывается обстановка, способствующая повышенной вероятности возникновения очагов природных пожаров и перехода огня на населенные пункты, дачные поселки и объекты экономики»,— отметили в МЧС.

Дополнительно в ночные и утренние часы понедельника в МЧС предупреждают о заморозках. Прогнозируется температура до минус 2°С.

Андрей Иванов