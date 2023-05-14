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В Курской области прощаются с двумя добровольцами, погибшими в ходе СВО

В ходе проведения специальной военной операции погибли двое добровольцев из Курской области, сообщили в правительстве региона. У обоих бойцов шел третий десяток лет.

Как уточнили власти, уроженец Железногорска Иван Зенин, 1997 года рождения, погиб на территории Донецкой народной республики.

В Солнцевском районе Курской области простились с Игорем Черкашиным, который родился в 1993 году. Он окончил школу в селе Бунино, а затем профессиональное училище в Курске, получив специальность газоэлектросварщика. Был женат, воспитывал дочь. 21 марта погиб в Артемовске. Как известно, этот город штурмует ЧВК «Вагнер», а на флангах ее прикрывают силы Минобороны РФ.

Владимир Зоркий

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