«Пандемия COVID-19 обнажила проблему чрезмерной нагрузки на врачей»

Центральный НИИ организации и информатизации здравоохранения Минздрава РФ предложил перераспределить часть медицинских задач от врачей к среднему медперсоналу. Ведомство считает, что это повысит доступность медпомощи. Например, медсестрам хотят отдать обязанности по подготовке списков граждан для диспансеризации и профилактических медосмотров, проведение санитарно-гигиенического просвещения населения и пр. Предложение оценил заместитель директора по развитию и инновационным технологиям ЧУЗ «Клиническая больница "РЖД-Медицина" Краснодар» Руслан Акуция.



Руслан Акуция

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«В большинстве систем здравоохранения мира обязанности и полномочия среднего медицинского персонала значительно шире, чем в России. Предложение Министерства здравоохранения РФ о перераспределении части функций от участковых терапевтов на средний медицинский персонал — это давно назревшее решение. Предложения о расширении полномочий неоднократно звучали ранее. Прошедшая пандемия COVID-19 обнажила проблему чрезмерной и непрофильной нагрузки на врачебный персонал.

Сохраняющийся дефицит врачебных кадров, избыточная нагрузка, в том числе и по причине возложенных на врачей обязанностей, которые напрямую не связаны с лечебным процессом (документооборот, отчетность, рутинные процедуры не требующие высокой квалификации персонала) привели к тому, что основным способом быстрого и эффективного решения проблем в текущей ситуации может служить как раз перераспределение обязанностей и функций, тем более мировая практика подтверждает эффективность подобных изменений. Высокое качество обучения среднего медицинского персонала в России — это отличная возможность реализовать данную инициативу

В результате однозначно повысятся качество и доступность медицинских услуг, с условием, что проект будет реализован с учетом всех аспектов и возможных рисков

Как дополнительная нагрузка скажется на работе медицинских сестер? Естественно дополнительная нагрузка не вызовет восторга у любого работника, тем более, если он понимает, что ее переложили на него с кого-то. В данном случае необходимы решения по нивелированию возможных негативных реакций — информационная подготовка, как в публичном пространстве, так и локально, переходный период для лучшей адаптации к новым функциям, разработка мотивации за выполнение новых обязанностей, максимальная цифровизация и уход от бумажного документооборота, разработка и внедрение СОПов (стандартных операционных программ) на все процессы, повышение престижа профессии, увеличение количества бюджетных мест в медицинских колледжах.

Я однозначно одобряю данную инициативу ввиду ее высокой актуальности, но хотелось бы видеть данное предложение, как большой развернутый и проработанный проект, который пройдет и общественные слушания, и оценку экспертов. Так же нужно учесть, что данное предложение затрагивает значительное количество нормативно-правовых актов в сфере здравоохранения и, скорее всего, предстоит объемная работа по внесению в них изменений».

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