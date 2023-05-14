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В Нижневартовске двухлетнего малыша госпитализировали в тяжелом состоянии с отравлением жидкостью для вейпов

Глава следственного комитета Александр Бастрыкин поручил представить доклад об обстоятельствах отравления ребенка в Нижневартовске (ХМАО-Югра). По данным Следкома, двухлетний малыш был госпитализировал в больницу в тяжелом состоянии с симптомами, свидетельствующими о возможном отравлении жидкостью для вейпов.

Как сообщает местное издание «Мегаполис», родители оставили без присмотра вейп, и необычная «игрушка» заинтересовала ребенка.

Сейчас югорские следователи проводят проверку и устанавливают все обстоятельства произошедшего.

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