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обновлено 14:29

Слудскую горку в Перми оборудуют видеокамерами

На Слудской горке в Перми установят видеокамеры. Об этом в своем телеграм-канале сообщил губернатор Дмитрий Махонине. «Дал поручение установить систему видеонаблюдения на всей территории «Слудской горки», чтобы вандалам было тут не разгуляться», - написал глава региона.

Как ранее сообщал «Ъ-Прикамье», пространство вдоль улицы Петропавловской на участке от улицы Попова до улицы Крисанова, так называемая Слудская горка, преобразуется к 300-летию Перми. На нижнем ярусе обновят покрытие пешеходных дорожек, смонтируют современное уличное освещение, работы здесь только начались. В верхней части сквера идет установка детского и спортивного оборудования, обустройство мест для настольных игр и тихого отдыха. На склонах Слудской горки появится озеленение в стиле пэчворк. Всего планируется высадить 90 молодых ив, берез и можжевельников, а также сохранить существующие растения.

В апреле комиссия по землепользованию и застройке согласовала на этом же участке строительство нового планетария.

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