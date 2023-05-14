В Петербурге загорелась крыша жилого недостроя по площади 600 кв. м

В Красносельском районе Санкт-Петербурга произошел крупный пожар на улице Земской, ему присвоили ранг 1-БИС, сообщила пресс-служба городского МЧС. Пожарные локализовывали горение, достигвшее площади в 600 кв. м, в течение часа.

Сообщение о возгорании крыши недостроенного жилого дома поступило на пульт дежурного в 11:24 в воскресенье, 14 мая. Огонь локализовали к 12:23, тогда же ранг пожара снизили до первого номера. По предварительным данным, в пожаре никто не пострадал. В тушении участвовали пять единиц техники и 25 человек личного состава.

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