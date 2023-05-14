В Пермской думе появится рабочая группа по прокату самокатов

В Пермской городской думе планируется создать рабочую группу по вопросам, касающимся проката самокатов (кикшеринга), и организации их движения на территории города. Об этом сообщается на сайте представительного органа.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

Как рассказал «Ъ-Прикамье» заместитель руководителя думского комитета по инвестициям и управлению муниципальными ресурсами Алексей Овчинников, группа создается для работы над соглашением между операторами кикшеринга и городской администрацией. «Сейчас этим занимается только мэрия. Но к депутатам тоже поступают вопросы и предложения от жителей по поводу организации движения самокатов. Например, многим не нравится, что самокаты «бросают» вне специализированных парковок, есть вопросы и к размещению этих стоянок. Также будем обсуждать скоростной режим на территории города и ограничения по скорости в разных частях Перми, популиризовать правила движения и использования самокатов», - поделился депутат.

Он добавил, что также планируется обсудить возможность взимания дополнительной платы в городской бюджет со стороны операторов кикшеринга. «Например, предоставлять им муниципальные земельные участки под парковки на условиях аренды. Сейчас бизнес фактически использует городскую общественную инфраструктуру, но ничего за это не платит», - отметил господин Овчинников.

Предполагается что в рабочую группу кроме депутатов думы войдут представители мэрии Перми, городского департамента транспорта и ГИБДД. Первое заседание планируется провести в июне.

Сейчас в Перми работают два оператора кикшеринга - ООО «ЮрентБайк.ру», ООО «ВУШ». В 2022 году между операторами кикшеринга и городским департаментом дорог и благоустройства заключены соглашения о взаимодействии, где прописаны требования к скоростному режиму движения, размещению парковок, обеспечению соблюдения зон запрета или ограничения движения, состоянию электросамоката, информированию граждан о правилах пользования средствами индивидуальной мобильности и их размещению на велопарковках.