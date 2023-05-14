Синоптики прогнозируют заморозки до -3 градусов в Свердловской области

Ночью 15 мая местами в Свердловской области ожидаются заморозки, прогнозируют синоптики. По данным Уральского гидрометцентра, в воздухе и на поверхности почвы температура опустится до -3 градусов.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ Фото: Анастасия Илюшина, Коммерсантъ

В понедельник, 15 мая в регионе ожидается переменная облачность, местами небольшой дождь. Температура днем — +15...+20 градусов. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с. В Екатеринбурге в понедельник будет переменная облачность, без существенных осадков. Температура ночью составит +5...+7 градусов, днем — +18...+20 градусов. Ветер северный, северо-западный 3-8 м/с.

Во вторник, 16 мая в регионе также переменная облачность, без осадков, ночью +3...+8 градусов, днем — +17...+22 градуса, ветер северный 2-7 м/с. В Екатеринбург ночью будет +6...+8 градусов, днем — +20...+22 градуса, ветер также северный 2-7 м/с.

В среду, 17 мая синоптики на территории Свердловской области также прогнозируют облачность и без осадков. Температура ночью составит +5...+10 градусов, на севере до +2 градусов, днем — +17...+22 градуса. Ветер будет неустойчивый, слабый. В Екатеринбурге ночь температура опустится до +8...+10 градусов, днем поднимется до +20...+22 градусов. Ветер будет неустойчивый, слабый.

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