Для СНТ Кургана организовали бесплатный прием мусора после пожаров

Шуховский полигон будет бесплатно принимать мусор от садовых некоммерческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов Кургана вплоть до особого распоряжения. Об этом сообщают в администрации города.

Для завоза мусора на полигон необходимо оставить заявку по телефону. Прием отходов ведется с 9 до 20 часов. Завезти мусор на полигон можно как на грузовом транспорте, так и на автомобилях «ГАЗель».

В мае Курганской области произошли масштабные ландшафтные пожары. На всей территории региона был введен режим чрезвычайной ситуации. От огня ощутимее всего пострадали село Юлдус Шадринского округа и поселок Смолино Кургана, где сгорели большая часть домов.