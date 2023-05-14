В Крыму два человека пострадали при пожаре в опрокинувшейся «ГАЗели»

В Крыму два человека пострадали в результате аварии, при которой «ГАЗель», груженная овощами, перевернулась на проезжей части и загорелась. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Крыму.

По предварительным данным, ДТП произошло 14 мая около 08:20 на автодороге «Таврида — Керчь — Симферополь — Севастополь». Водитель 1967 года рождения не справился с управлением и наехал на дорожное ограждение, из-за чего автомобиль опрокинулся, загорелось газовое оборудование.

Вместе с водителем в фургоне находился пассажир. Оба мужчины были доставлены в больницу с различными травмами. По факту происшествия проводится проверка.

Анастасия Донскова

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