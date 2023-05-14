Авиавласти вновь проведут аукцион на оказание услуг по поисково-спасательному обеспечению в Прикамье

ФГУП «Госкорпорация по организации воздушного движения» намерена провести повторные конкурсные процедуры по выбору подрядчика для организации поисково-спасательного обеспечения (ПСО) в Уральской зоне авиационно-космического поиска. Об этом «Ъ-Прикамье» сообщили в ведомстве в ответе на официальный запрос.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Напомним, ФГУП не смогла провести три аукциона на предоставление вертолета Ми-8 для оказания услуг по ПСО в Пермском крае, Кировской и Челябинской областях на 2023-2025 годы. Все они были отменены из-за отсутствия участников. Авиаэксплуатанты объясняли свое нежелание участвовать в аукционах низкими расценками на оказание услуг. По их данным, они остались на уровне 2020 года, а стоимость эксплуатации воздушных судов и другие затраты значительно выросли.