В Разгуляе отремонтируют мост через Егошиху

В Мотовилихинском районе Перми отремонтируют бывший трамвайный мост через речку Егошиха. Об этом сообщил глава города Алексей Демкин в ходе общения с жителями во время своего рабочего выезда в этот район.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: телеграм-канал Алексея Демкина Фото: телеграм-канал Алексея Демкина

По словам главы Перми, до строительства Северной дамбы мост связывал Мотовилиху с остальным городом, по нему была проложена первая в городе трамвайная линия, и в 1929 году запущено трамвайное движение. Трамвай ходил по мосту до конца 1950-х годов, а в 1959 году открыли движение по Северной дамбе. После этого активное движение по мостику прекратилось. Однако до сих для многих жителей Разгуляя путь через мостик является наиболее коротким до транспортной остановки.

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«Сейчас на мосту отсутствует часть перил, да и всё его состояние вызывает вопросы. В июне будет проведено обследование: определим объем необходимых работ. Затем проведём ремонт, чтобы ходить по мосту было безопасно», - заявил господин Демкин.