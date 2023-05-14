Проект благоустройства Архиерейского подворья в Перми получил положительное заключение госэкспертизы

Проект строительства сквера в Архиерейском подворье в Перми получил положительное заключение КГАУ «Управление Государственной экспертизы Пермского края». Как сообщает «Новый компаньон» со ссылкой на Единый госреестр заключений экспертизы проектной документации, автором проекта объекта озеленения «Архиерейское подворье» стала компания «Новый город». Застройщиком объекта является МКУ «Пермблагоустройство».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Также недавно губернатор Дмитрий Махонин сообщил в своем телеграм-канале, что в Перми начинается подготовка территории под благоустройство Архиерейского подворья.

Напомним, что после переезда пермского зоопарка на новое место в Нагорный на освободившемся месте обустроят сквер «Архиерейское подворье». В начале этого года стоимость проекта оценивалась в 300 млн руб. В конце прошлого года губернатор Дмитрий Махонин заявил, что Сбербанк готов профинансировать проект.