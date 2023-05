Ливерпульский парад

67-й конкурс эстрадной песни «Евровидение» завершился уже второй (первая была в 2012-м) победой шведской певицы Лорин. Посмотрев финал, Игорь Гаврилов убедился в том, что внутренние механизмы и закономерности конкурса остаются тайной за семью печатями, хотя предсказания букмекеров и сбываются с пугающим постоянством.

Победа шведской певицы Лорин (в центре) оказалась чуть ли не единственным предсказуемым моментом в итогах конкурса

Победа шведской певицы Лорин (в центре) оказалась чуть ли не единственным предсказуемым моментом в итогах конкурса

Помимо момента оглашения результатов конкурса были еще два грандиозных эпизода, которые непосредственно к состязанию отношения не имели. Первый — это вынос флагов стран-участниц, который проходил под остроумно сконструированный диджей-сет — в нем в череду английских танцевальных треков вплетались живые выступления украинских участников «Евровидения» разных лет (Англия в этом году проводит конкурс «от имени» Украины).

Другой — «Liverpool Songbook», это исполнение хитов, написанных в Ливерпуле, участниками «Евровидения» разных лет. Графство Мерсисайд оставило след в музыке далеко не только благодаря битлам. Эта часть шоу закончилась массовым экстазом под «You Never Walk Alone» группы Gerry And The Pacemakers. Песня в здешних краях вызывает немедленный патриотический спазм — это гимн футбольного клуба «Ливерпуль». А ее содержание созвучно всей теме конкурса, выраженной в слогане «Объединенные музыкой».

В ткани субботнего представления было много деталей, которые действительно объединяли всех зрителей. Когда немецкий комик по имени Элтон, прежде чем сообщить, за кого Германия отдала больше всего голосов, говорит ведущей конкурса Ханне Уоддингем: «Я принес вам пироженки», все немедленно вспоминают сцену с ее героиней из сериала «Тед Лассо». Или, например, когда в тылу у Сэма Райдера, серебряного призера прошлого года, который буквально привез «Евровидение» в Англию, обнаруживается барабанщик Queen Роджер Тейлор, как-то сложно уже говорить, что это «конкурс домохозяек» или «состязание фриков».

На нынешнем конкурсе букмекеры с самого начала прочили победу шведке Лорин и оказались правы. По большому счету интрига была только в том, как сильно она оторвется в финале от финна Кяарии с его песней-мемом «Cha Cha Cha». На этом фоне было удобно рассматривать мелочи и обнаруживать, что «Евровидение» говорит на языке, понятном во всем мире, и это очень современный язык.

В этом году EBU (Европейский вещательный союз) придумал еще одну игрушку, призванную расширить аудиторию конкурса и вовлечь в его орбиту людей с других континентов. Жители стран, не участвующих в конкурсе, тоже могли голосовать, и их голоса учитывались как голосование «остального мира». «Остальной мир» в финале не разделил оптимизма насчет Швеции и отдал максимальное количество баллов израильской артистке Ноа Кирель с ее травмоопасным танцевальным номером «Unicorn».

Фактически на «Евровидении-2023» проиграли все, кто пытался играть на территории классической эстрадной песни,— Португалия, Франция и даже Италия, которая заняла четвертое место, но от победителя отстала на 233 балла. Проиграли Испания и Молдавия, которые упорно экспериментировали с корневой музыкой своих территорий, несмотря на то что она на «Евровидении» давно вышла из моды. Проиграл весь представленный на конкурсе рок и весь гей-поп. И у профессионального жюри, и в голосовании зрителей проиграл остроумный номер чешской группы Vesna — его сценическое воплощение оказалось значительно слабее клипа. Не сработала и политическая сатира хорватской группы Let 3. А выиграли ребята, которые решили: у нас один раз уже получилось хорошо, давайте сделаем в точности так же. Песня «Tattoo» шведской певицы Лорин, сделана по тем же лекалам, что и ее же «Euphoria», выигравшая в 2012 году.

Но это не значит, что всем будущим участникам «Евровидения» нужно делать именно так. На любой европейской радиостанции в горячей ротации на протяжении последних месяцев можно было слышать песню «Snap». Она вошла в чарты не менее чем сорока стран, причем в Великобритании она показала лучший результат из всех песен, представленных на «Евровидении-2022». Ее исполнительница — Роза Линн, чье настоящее имя Роза Костандян. Она из Армении. Благодаря участию Розы в «Евровидении» песня стала вирусной в TikTok, и в августе певица подписала контракт с Columbia Records, а в октябре отправилась на гастроли с Эдом Шираном. Роза Линн в сегодняшнем мире — звезда покруче Лорин, и такие примеры вдохновляют не меньше, чем очевидные казусы вроде побед ABBA или Maneskin. Кстати, на конкурсе 2022 года Роза Линн заняла 20-е место. «Евровидение», безусловно, дает шанс, но его еще надо не проморгать.