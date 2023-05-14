Вертолет с двумя детьми на борту совершил вынужденную посадку в Иркутской области

В Иркутской области вертолет Ми-8 совершил вынужденную посадку в Боханском районе. Причиной стали неблагоприятные метеоусловия. На борту находились семь пассажиров, включая двоих детей. Пострадавших в результате незапланированной посадки нет.

Telegram-канал губернатора Игоря Кобзева сообщает, что вертолет выполнял рейс санавиации по маршруту Иркутск - Тулун - Братск – Иркутск. Вынужденную посадку воздушное судно совершило из-за грозового фронта. Пассажиров рейса пришлось эвакуировать из Боханского района. «Пациентов и бригады центра медицины катастроф забрали скорые Боханского района, Олонкинского муниципалитета и сразу выехали в сторону Иркутска. Людей, которым требовалась помощь иркутских медиков, доставили в больницы. Сейчас они находятся под наблюдением врачей»,– говорится в сообщении.

По факту вынужденной посадки иркутским следственным отделом на транспорте Восточного МСУТ СК России начата доследственная проверка по статье о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта (ч. 1 ст. 263 УК РФ). По ее результатам будет принято процессуальное решение.

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Анна Егорова