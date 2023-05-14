Подготовка к следующему отопительному сезону началась в Удмуртии

В Удмуртии началась подготовка к новому отопительному сезону. Предыдущий из-за теплой весны завершился раньше. Как сообщает пресс-служба главы и правительства республики, уже 24 апреля подачу тепла прекратили Ижевск и пять районов Удмуртии.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ Фото: Александр Казаков, Коммерсантъ

«Сейчас входим в активную фазу подготовки к следующей зиме. Перечень мероприятий уже сформирован. К сентябрю необходимо отремонтировать свыше 30 км сетей, 3 ЦТП, заменить 56 низкоэффективных отопительных котлов, 11 горелок, зайти на объекты региональной программы модернизации систем коммунальной инфраструктуры. В этом году по программе мы должны капитально отремонтировать 59 км водопроводных и тепловых сетей»,— рассказал министр строительства Удмуртии Ришат Ибрагимов.

Работы будут проводиться в Воткинске, Глазове, Можге, Алнашском, Балезинском, Каракулинском, Кизнерском, Красногорском, Селтинском, Увинском, Шарканском, Юкаменском и Якшур-Бодьинском районах.

В Ижевске продолжится реконструкция магистральных тепловых сетей: планируется обновить четыре узловых участка. Кроме того, в рамках действующих концессий в столице Удмуртии обновят более 30 км муниципальных теплосетей, модернизируют 15 тепловых пунктов и три котельные.

Всего же к отопительному периоду в Удмуртии необходимо подготовить около 1 тыс. объектов теплоэнергетики, 11 тыс. км сетей, 35 млн кв. м. жилого фонда и почти 3 тыс. объектов социальной сферы.

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