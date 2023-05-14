Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Потерпевшие по делу особо крупного мошенничества с автомобилями обжалуют приговор

На приговор пермскому бизнесмену Андрею Варфоломееву, ранее осужденного к шести годам лишения свободы, поданы апелляционные жалобы. По данным «Ъ-Прикамье», их направили четыре потерпевших по делу.

Напомним, господин Варфоломеев был признан виновным в семи эпизодах мошенничества и растраты в особо крупном размере и приговорен к шести годам лишения свободы. Как установили следствие и суд, господин Варфоломеев брал у владельцев автомобили для их продажи либо денежные средства с целью приобретения машин. В итоге люди лишились имущества и денежных средств. Гособвинение просило назначить подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы.

В жалобах потерпевшие полагают, что приговор является слишком мягким. В частности, они указывают, что вину господин Варфоломеев не признал, ущерб по делу не возместил. Кроме того, противоправной деятельностью он занимался и системно и профессионально, несколько раз привлекался к уголовное ответственности, но избежал наказания из-а истечения срока давности привлечения к ответственности. Также потерпевшие поддерживают мнение гособвинителя, что наказание Андрею Варфоломееву должно составить не менее 12 лет лишения свободы.

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...