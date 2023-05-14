Потерпевшие по делу особо крупного мошенничества с автомобилями обжалуют приговор

На приговор пермскому бизнесмену Андрею Варфоломееву, ранее осужденного к шести годам лишения свободы, поданы апелляционные жалобы. По данным «Ъ-Прикамье», их направили четыре потерпевших по делу.

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Напомним, господин Варфоломеев был признан виновным в семи эпизодах мошенничества и растраты в особо крупном размере и приговорен к шести годам лишения свободы. Как установили следствие и суд, господин Варфоломеев брал у владельцев автомобили для их продажи либо денежные средства с целью приобретения машин. В итоге люди лишились имущества и денежных средств. Гособвинение просило назначить подсудимому наказание в виде 12 лет лишения свободы.

В жалобах потерпевшие полагают, что приговор является слишком мягким. В частности, они указывают, что вину господин Варфоломеев не признал, ущерб по делу не возместил. Кроме того, противоправной деятельностью он занимался и системно и профессионально, несколько раз привлекался к уголовное ответственности, но избежал наказания из-а истечения срока давности привлечения к ответственности. Также потерпевшие поддерживают мнение гособвинителя, что наказание Андрею Варфоломееву должно составить не менее 12 лет лишения свободы.