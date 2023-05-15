Липецкая агрокомпания «Колпи» возместит ущерб за массовую гибель пчел от пестицидов

Сельхозкомпания «Колпи» из Липецкой области возместит владельцу пасеки в Воловском районе Николаю Писареву ущерб, причиненный из-за массовой гибели пчел. Об этом сообщили в облсуде.

Ранее Тербунский райсуд установил, что в 2019 году сельхозпредприятие обработало химикатами поле с горчицей, после чего на пасеке произошел «массовый подмор пчелосемей». «При этом, компания, производившая обработку, грубо нарушила правила оповещения населения о запланированных работах. Сообщение об обработке поля появилось в местной газете всего за сутки до выполнения работ, хотя по правилам организация должна была уведомить местных жителей не менее, чем за три дня»,— говорится в сообщении Липецкого облсуда. В пробах горчицы был обнаружен опасный для пчел инсектицид фипронил.

Гендиректор компании привлечен к административной ответственности. По факту нарушения требований санитарно-эпидемиологического законодательства при использовании пестицидов региональное управление СКР возбудило уголовное дело; его расследование продолжается.

Тербунский райсуд удовлетворил требования владельца пасеки, в которой погибло 70% пчел в 71 пчелосемье, о взыскании с аграрной компании материального ущерба и судебных расходов в размере более 1,7 млн руб. Облсуд, рассмотрев жалобу с учетом повторной экспертизы, установил, что ущерб составил 921 млн руб., из которых ранее пасечнику ранее было выплачено более 234 тыс. руб.

По данным Kartoteka.ru, ООО «Колпи» зарегистрировано в 2007 году в Воловском районе. Уставный капитал — 50 тыс. руб. Учредитель и гендиректор — Юрий Пикалов. Выручка в 2021 — 167 млн руб., чистая прибыль — 14 млн руб.

Владимир Зоркий

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