В Кущевском районе проверят сведения об использовании военного мемориала вместо детской площадки

В Кущевском районе начали проверку сведений об использовании военного мемориала вместо детской площадки. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю.

На кадрах видео, выявленного в сети правоохранителями, видно как дети играют с мячом на постаменте, у которого припаркованы велосипеды, в то время как родители наблюдают за происходящим.

Материал о данном происшествии зарегистрирован в ОМВД России по Кущевскому району. В ходе проверки будут установлены все обстоятельства инцидента, как отметили в ведомстве.

Анастасия Донскова

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