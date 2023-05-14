Разработку мобильного приложения для туристического портала Прикамья оценили в 15 млн рублей

Краевое минзакупок объявило конкурс на разработку мобильной платформы региональной информационной системы «Туристический портал Пермского края». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.
Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ
Как указано в техническом задании, приложение должно предоставлять информацию о мероприятиях, приуроченных к 300-летию Перми, туристических маршрутах, местах и событиях в Пермском крае, а также Возможность зарегистрироваться на событие, подразумевающее проход ограниченного числа лиц. Мобильное приложение должно быть реализовано на фреймворке Flutter и обеспечивать кроссплатформенность (Android, iOS).
Максимальная цена контракта определена в 15 млн руб. Итоги конкурса подведут 30 мая.