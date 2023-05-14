Разработку мобильного приложения для туристического портала Прикамья оценили в 15 млн рублей

Краевое минзакупок объявило конкурс на разработку мобильной платформы региональной информационной системы «Туристический портал Пермского края». Информация об этом размещена на сайте госзакупок.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ Фото: Александр Манзюк, Коммерсантъ

Как указано в техническом задании, приложение должно предоставлять информацию о мероприятиях, приуроченных к 300-летию Перми, туристических маршрутах, местах и событиях в Пермском крае, а также Возможность зарегистрироваться на событие, подразумевающее проход ограниченного числа лиц. Мобильное приложение должно быть реализовано на фреймворке Flutter и обеспечивать кроссплатформенность (Android, iOS).

Максимальная цена контракта определена в 15 млн руб. Итоги конкурса подведут 30 мая.