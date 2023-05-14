В Екатеринбурге 20-летнюю девушку осудили за убийство своего новорожденного ребенка в туалете больнице

В Екатеринбурге вынесли приговор 20-летней девушке, которая убила своего новорожденного ребенка в больнице. Как рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых, в феврале этого года беременная девушка вызвала скорую помощь из-за болей в животе. Уже в больнице №20 она отпросилась в туалет, где родила ребенка, а после «жестоко расправилась с младенцем».

«Врачи увидели следы крови и вызвали полицию. Инспекторы ПДН весь наработанный по этому факту материал передали следственному комитету», — прокомментировал полковник Горелых. По данным регионального СКР, девушка признала свою вину. Суд назначил ей наказание в виде 2-х лет ограничения свободы по статье об убийстве матерью новорожденного ребенка.

По данным источника портала Е1, девушка является уроженкой Таджикистана, ее муж был на заработках и никто не знал, что она беременна. Она не смогла объяснить, как ей удалось перерезать пуповину, после родов девушка утопила ребенка в сливном бочке.

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