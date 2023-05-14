Строительство спортивной арены в Дзержинском районе Перми начнется этим летом

Строительство многофункциональной спортивной арены на территории бывшего товарного двора вокзала Пермь-2 в Дзержинском районе Перми начнется летом этого гола. Об этом ТАСС сообщил губернатор Пермского края Дмитрий Махонин. «Были проведены все необходимые организационные мероприятия, работы по подготовке строительной площадки, подписано концессионное соглашение. Насколько мне известно, концессионер завершает процедуры привлечения финансирования и выбора подрядной организации. Я ставлю задачу, чтобы летом строительные работы начались. Потому что стройка очень большая, проект глобальный - в Пермском крае нет таких сооружений ни по масштабу, ни по применяемым технологиям», - рассказал глава региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фонд развития Пермского края Фото: Фонд развития Пермского края

Проект предполагает вовзедение пятиэтажного здания с главной ареной 36 на 66 метров, а также трибунами на 10,5 тыс. зрителей. Кроме того, планируется построить дополнительная тренировочная арена 30 на 60 метров, временными трибунами на 500 мест, а также игровыми тренировочными залами и административными помещениями.

Совокупные затраты на реализацию проекта многофункциональной спортивной арены в Перми могут составить 27,2 млрд руб. На капитальные расходы заложено почти 17 млрд руб., остальное - расходы с учетом операционных затрат, НДС по капитальным вложениям, банковских комиссий, процентных ставок и гарантий. Возведение объекта будет курировать краевая компания «Пермь Арена», учрежденная Фондом развития Пермского края.

После ввода объекта в эксплуатацию концедент — краевое правительство — будет обязан выплатить концессионеру до 2034 года инвестиционный платеж в размере 26,4 млрд руб. До 2041 года будет также выплачен эксплуатационный платеж в 4,4 млрд руб.

Коммерческая выручка за период реализации объекта составит 4,6 млрд руб. В частности, прогнозируются доходы от сдачи в аренду главной ледовой арены и тренировочной, баскетбольной площадки, коммерческих помещений, мест под кафе, оказания услуг тренажерного зала и паркинга.