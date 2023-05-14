Пермскую пригородную компанию оштрафовали на 102 тыс. рублей за задержку «Ласточки»

Пермская транспортная прокуратура привлекла к ответственности виновных в задержке электропоезда «Ласточка», следовавшего по маршруту Чусовская – Пермь-2. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

8 января 2023 года из-за технической неисправности «Ласточка» остановилась на станции Кутамыш. Электропоезд отбуксировали на станцию Комарихинская, пассажирам пришлось добираться до места назначения на другой электричке. Проверкой установлено, что это произошло по вине АО «Пермская пригородная компания», которое не обеспечило безопасность движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

С целью устранения нарушений закона прокурором генеральному директору АО «Пермская пригородная компания» внесено представление. Кроме того, юридическое лицо оштрафовано на 102 тыс. руб.