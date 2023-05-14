Молокозавод ГК «Толмачевское» в Новосибирской области начнет работу в третьем квартале 2023 года

В Новосибирской области готовится к вводу в эксплуатацию молочный завод ГК «Толмачевское». Планируется, что предприятие в селе Красноглинное начнет работу в третьем квартале 2023 года, строительство ведется с 2021 года, сообщает облправительство.

Мощность переработки составит 40 тонн сырья в сутки. На предприятии будут производить молоко, сметану, творог, кисломолочную продукцию, масло.

О планах запуска молокопереработки в Красноглинном руководство компании сообщало в 2019 году. Тогда объем инвестиций в проект назывался на уровне 300 млн руб., запуск предприятия планировался на 2020 год.

Агрохолдинг «Толмачевское» объединяет молочно-товарные фермы, предприятия по производству зерна и кормов, по переработке продукции растениеводства и мясного животноводства, сервисные компании.

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Оксана Павлова