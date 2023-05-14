В Екатеринбурге задержали мужчину, который пытался надругаться над ребенком

В Екатеринбурге задержали 52-летнего бездомного мужчину, который пристава к маленькой девочке. Как рассказали в региональном СКР, возбуждено уголовное дело о покушении на насильственные действия сексуального характера в отношении малолетней. Мужчину взяли под стражу, допросили свидетелей. Свою вину задержанный признал.

«Сотрудники полиции оперативно установили личность подозреваемого: это ранее судимый мужчина, в том числе, в 2009 году за кражу и в 2011 году – за развратные действия»,— рассказал руководитель пресс-службы ГУ МВД по Свердловской области Валерий Горелых.

Задержанный находился в федеральном розыске, сейчас сыщики уголовного розыска проверяют его на причастность к другим аналогичным преступлениям.

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