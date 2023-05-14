На благоустройство Сада камней в Челябинске выделили 19,2 млн рублей

Администрация Центрального района Челябинска объявила аукцион на установку малых архитектурных форм в Саде камней возле исторического музея на набережной реки Миасс. Начальная цена контракта составляет 19,2 млн руб., сообщается на портале госзакупок. Прием заявок ведется до 22 мая.

Согласно техзаданию, подрядчику нужно будет установить в общественном пространстве 62 скамьи, 11 парковых лежаков, барный стол и 12 барных стульев, детские игровые элементы «Бревно», «Домик», «Тропа», «Столик». Также предстоит разместить песочницу, гамаки, два информационных стенда с меловой доской и шкаф для обмена книгами (буккроссинга). Выполнить работы нужно будет до 1 сентября этого года.