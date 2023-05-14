В Свердловской области в два раза сократилась площадь лесных пожаров

За сутки площадь природных пожаров в Свердловской области сократилась в два раза и по итогам 13 мая составляла 18,5 тыс. га. Как рассказали в региональном министерстве природных ресурсов и экологии, непотушенными остаются 29 пожаров, из них 12 возгораний локализованы.

Удалось потушить пожары на площади 49,7 тыс. га: в Тугулымском, Режевском, Артемовском округах, а также в Байкаловском районе и в Сухом Логу.

В министерстве отметили, что причиной большинства пожаров остается человеческий фактор. Возгорания возникают от палов сухой травы, от незатушенных костров и мангалов, других нарушений правил.

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