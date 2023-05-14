Бизнесмен Максим Итунин подтвердил покупку участка на Бахаревке у «Сатурн-Р»

Бизнесмен Максим Итунин, владелец пермских компаний «Макс-СБ», «Дюрэй технолоджи» и «Дюрэй инжиниринг», подтвердил «Ъ-Прикамье» приобретение крупного земельного участка в микрорайоне Бахаревка. Господин Итунин недавно купил территорию в 40 га в Индустриальном районе у холдинга «Сатурн-Р». При этом собеседник не стал пояснять, как намеревается распорядиться этим активом.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Google Maps Фото: Google Maps

В начале апреля стало известно, что многопрофильный холдинг «Сатурн-Р» продал свой последний в Перми крупный участок — территорию бывшего аэропорта Бахаревка. Застроить эту землю «Сатурн-Р» не мог с 2020 года. Нового владельца 40 га в Индустриальном районе Перми учредитель холдинга Александр Репин называть «Ъ-Прикамье» не стал. Источник на строительном рынке отмечал, что покупателем мог выступить пермский бизнесмен Александр Итунин. В дальнейшем, согласно его информации, актив планировалось перепродать федеральному застройщику. В частности, речь шла о девелоперской группе «Самолет». Александр Итунин отметил тогда, что с вопросами о покупке недвижимости необходимо обращаться к его сыну Максиму. Связаться с Итуниным-младшим не удалось.

Максим Итунин является совладельцем ООО «Дюрэй технолоджи», «Дюрэй инжиниринг» и «Макс-СБ». Общества управляют недвижимостью, торгуют осветительным оборудованием и работают в сфере общепита. В 2022 году Максим Итунин купил базу отдыха «Чайка» возле Черняевского леса в Перми. Теперь часть этого участка площадью 5,3 га может быть исключена из состава ООПТ «Черняевский лес». Взамен него в особо охраняемую природную территорию включат более 20 га земли с растениями и ценными почвами.