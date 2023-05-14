«Пропаганда потребления сладостей без сахара способствовала бы здоровому потреблению»

С 1 июля 2023 года сахаросодержащие напитки станут подакцизными товарами. Акциз устанавливается в размере 7 руб. за 1 литр. При этом для налогоплательщиков, включенных по состоянию на 1 октября 2022 года в единый реестр субъектов МСП, обязанность по уплате акциза вводится с 1 октября этого года. Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ. О том, могут ли эти нововведения стимулировать потребительский спрос на продукцию без содержания сахаров, рассказал краснодарский предприниматель, руководитель компании «Барри Бриют» Эммануил Амирамов.
Эммануил Амирамов
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«Рафинированный сахар — один из самых дешевых подсластителей. Десерт, приготовленный без добавления сахара, не сможет конкурировать по своей стоимости с продуктом на сахаре, даже если на него будут введены акцизы. Разница в себестоимости очень существенна. Как следствие — потребитель зачастую делает выбор в пользу традиционных сладостей. Само по себе введение акцизов на сахаросодержащие напитки и повышение их стоимости вряд ли приведет к тому, что потребители сразу начнут отдавать предпочтение продукции без сахара. К тому же под эти нововведения попали все напитки — содержащие и белый сахар, и более натуральные подсластители, такие как мед, сиропы. На мой взгляд, их стоило бы разделить.
Остальная продукция без сахара — варенья, цукаты — не попадают под нововведения. Но спрос на них растет очень медленно. Считаю, что пропаганда потребления сладостей без сахара (передачи на телевидении, классные часы в школах и тематические ярмарки) поспособствовала бы здоровому потреблению. Было бы хорошо, если часть средств, которые государство будет получать с подакцизной продукции, оно потратило бы именно на эти цели. Тогда у людей появится больше понимания, в чем разница, и за что они платят деньги.
Не помешала бы господдержка предприятиям, выпускающим продукцию без сахара, которой пока нет. А ведь в России есть возможность производить продукты, которые вполне могут заменить импортные аналоги».
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