«Пропаганда потребления сладостей без сахара способствовала бы здоровому потреблению»

С 1 июля 2023 года сахаросодержащие напитки станут подакцизными товарами. Акциз устанавливается в размере 7 руб. за 1 литр. При этом для налогоплательщиков, включенных по состоянию на 1 октября 2022 года в единый реестр субъектов МСП, обязанность по уплате акциза вводится с 1 октября этого года. Соответствующие изменения внесены в Налоговый кодекс РФ. О том, могут ли эти нововведения стимулировать потребительский спрос на продукцию без содержания сахаров, рассказал краснодарский предприниматель, руководитель компании «Барри Бриют» Эммануил Амирамов.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Эммануил Амирамов

Фото: предоставлено автором Эммануил Амирамов

Фото: предоставлено автором

«Рафинированный сахар — один из самых дешевых подсластителей. Десерт, приготовленный без добавления сахара, не сможет конкурировать по своей стоимости с продуктом на сахаре, даже если на него будут введены акцизы. Разница в себестоимости очень существенна. Как следствие — потребитель зачастую делает выбор в пользу традиционных сладостей. Само по себе введение акцизов на сахаросодержащие напитки и повышение их стоимости вряд ли приведет к тому, что потребители сразу начнут отдавать предпочтение продукции без сахара. К тому же под эти нововведения попали все напитки — содержащие и белый сахар, и более натуральные подсластители, такие как мед, сиропы. На мой взгляд, их стоило бы разделить.

Остальная продукция без сахара — варенья, цукаты — не попадают под нововведения. Но спрос на них растет очень медленно. Считаю, что пропаганда потребления сладостей без сахара (передачи на телевидении, классные часы в школах и тематические ярмарки) поспособствовала бы здоровому потреблению. Было бы хорошо, если часть средств, которые государство будет получать с подакцизной продукции, оно потратило бы именно на эти цели. Тогда у людей появится больше понимания, в чем разница, и за что они платят деньги.

Не помешала бы господдержка предприятиям, выпускающим продукцию без сахара, которой пока нет. А ведь в России есть возможность производить продукты, которые вполне могут заменить импортные аналоги».

Читайте нас в Telegram