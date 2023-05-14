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Пермский производитель молока выбирается из убытков

ООО «Великоленское», управляющее одноименным предприятием по производству молока и мяса в Кунгурском районе, раскрыло информацию о финансовых результатах за 2022 год. По данным «СПАРК-Интерфакс», выручка компании составила 48,8 млн руб. против 57,6 млн руб. годом ранее. Несмотря на снижение этого показателя, предприятию удалось сократить убыток — с 51,7 млн руб. в 2021 году до 21,3 млн руб. в 2022-м.

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

«Великоленское» выпускает молочную, мясную и зерновую продукцию, а также развивает агродеревню «Степаново городище». Владельцами предприятия являются Михаил Трушников и ООО «Инвестиции и консалтинг» (100% в собственности господина Трушникова). В октябре 2020 года в отношении «Великоленского» была введена процедура наблюдения, в апреле 2021-го ООО перешло под внешнее управление. Общая сумма кредиторской задолженности предприятия на тот момент составляла 80 млн руб.

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