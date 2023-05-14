Экс-замминистра образования Тувы, участвовавший в боевых действиях, назначен главой службы ГО и ЧС

Руководителем службы ГО и ЧС республики Тува назначен Евгений Овсянников, сообщает региональное правительство. Ранее Евгений Овсянников исполнял обязанности заместителя министра образования Тувы по вопросам инфраструктуры, до этого он руководил региональным Агентством по делам национальностей, до апреля 2020 года возглавлял минстрой республики.

В правительстве региона сообщают, что Евгений Овсянников – участник специальной военной операции (СВО): «Задачи по обеспечению государственной безопасности, защите мирных граждан на территории Донбасса, сопряженные с риском для жизни, Овсянников выполнял в качестве добровольца». Награжден медалью «За отвагу» «за мужество и самоотверженность, проявленные при выполнении боевых заданий в рамках СВО».

В октябре прошлого года правительство Тувы сообщало, что разведгруппа, в составе которой был Евгений Овсянников, попала на минное поле, пятеро членов группы получили ранения. Евгений Овсянников, получивший легкую контузию, увидев, что командир тяжело ранен, принял командование на себя. Вместе с земляком Батыем Монгушем он оказал доврачебную помощь раненым товарищам, а затем выявил безопасный путь для эвакуации.

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Анна Егорова