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Коммерсантъ FM
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Единственная в Газе электростанция может остановиться из-за нехватки топлива из Израиля

Единственная в секторе Газа электростанция может прекратить работу в ближайшие часы или дни из-за нехватки топлива. Об этом сообщил пресс-секретарь компании по распределению электроэнергии в Газе Мухаммад Табет. По его словам, запасы топлива на станции вот-вот закончатся.

«Есть опасение, что станция остановится в течение нескольких часов или дней»,— сказал господин Табет (цитата по Al Arabiya). Он также указал, что дефицит энергии составляет около 55%. «Мы призвали все заинтересованные стороны открыть контрольно-пропускной пункт Керем-Шалом и разрешить ввоз топлива, необходимого для работы электростанции»,— сообщил представитель компании (цитата по агентству Safa).

Тем временем Палестинское управление по энергетике и природным ресурсам в секторе Газа сообщило, что дефицит энергии достиг 52%. По заявлению управления, которое приводит Palinfo, электростанция прекратит работу в полдень следующего понедельника, 15 мая.

С 9 мая Израиль проводит в секторе Газа военную операцию «Щит и стрела», направленную против палестинского радикального движения «Исламский джихад».

Об очередной эскалации конфликта между Израилем и Палестиной читайте в публикации «Ъ» «Одна родина на двоих».

Мария Федотова

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