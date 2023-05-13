Задержан таксист, разбивший плетью автозеркало сочинца

В Сочи задержали водителя такси, который плетью разбил зеркало чужого автомобиля, сообщает пресс-служба ГИБДД УВД по городу.

12 мая в полицию поступило заявление от гражданина о том, что на улице Горького «разъяренный» водитель автомобиля Skoda разбил плетью боковое зеркало заднего вида его автомобиля. Инцидент попал на камеру видеорегистратора.

Нарушителем оказался таксист, инспекторы Хостинского района задержали его для проведения проверки и принятия процессуального решения.

Тат Гаспарян

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