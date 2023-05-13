«Краснодар» упустил победу над петербургским «Зенитом» в матче РПЛ

Футбольный клуб «Краснодар» сыграл вничью с чемпионом России, петербургским «Зенитом». Встреча завершилась со счетом 2:2.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ФК «Краснодар» Фото: ФК «Краснодар»

Первый гол хозяева забили уже на 15-й минуте. Малком получил мяч на линии штрафной и точным ударом пробил по воротам гостей. «Краснодару» удалось отыграться только на 51-й минуте: точным обводящим ударом мяч забил полузащитник Михайло Баньяц.

Еще спустя восемь минут гости вышли вперед — отличился Алексей Ионов. «Зенит» смог сравнять счет лишь в добавленное время: на 96-й минуте решающий мяч забил Матео Кассьерра.

По итогам 27 туров «Краснодар» занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. Для «Зенита» матч не был решающим: еще за четыре тура до окончания сезона петербургский клуб обеспечил себе отрыв, позволяющий в пятый раз подряд стать чемпионом России.

Следующую встречу «быки» проведут дома 17 мая. Во втором финальном матче Пути регионов Кубка России по футболу подопечные Владимира Ивича встретятся с екатеринбургским «Уралом».

Александр Орлов

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