DOGMA вышла на первое место по объему ввода жилья на Юге

Строительная компания DOGMA возглавила рейтинг ЕРЗ.РФ по объему ввода недвижимости на Юге.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран

За 4 месяца текущего года девелопер ввел в эксплуатацию более 89 тыс. кв. м и продолжил удерживать лидерство на рынке Краснодарского края.

По итогам четырех месяцев DOGMA продолжает возглавлять рейтинги строительного рынка Юга. Сегодня девелопер строит 1 млн 860 тыс. кв. м и по данным ЕРЗ.РФ занимает 1 место среди застройщиков Краснодарского края - более 18% рынка. С начала этого года DOGMA ввела в эксплуатацию более 89 тыс. кв. м без переноса сроков сдачи объектов и возглавила рейтинг по этому показателю среди южных строительных компаний.

DOGMA продолжает строить в Краснодаре два современных многоэтажных жилых комплекса («Рекорд» и «Парк Победы») и два больших мкр («Самолет» и DOGMA Park), включающие в себя уже все элементы городской экосистемы – школы, детские сады, медицинские центры, магазины и ресторанные дворики, аллеи и зоны отдыха.

Кроме того, согласно ЕРЗ.РФ девелопер вошел в тройку лидеров среди строительных компаний Кубани по потребительским качествам жилых комплексов. Эти показатели – одни из самых важных критериев при покупке квартиры для конечного потребителя. По ним можно определить, какие семейные кварталы наиболее комфортны для проживания, имеют развитую социальную инфраструктуру, транспортную доступность и благоустройство.

Напомним, что в январе 2023 года по данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ DOGMA первой среди региональных девелоперов заняла сразу четвертое место по объемам строительства в федеральном рейтинге и удерживает эти показатели на данный момент.

Читайте нас в Telegram

ЖК «Самолет» - ООО Специализированный застройщик "Самолет -5"

ЖК «Догма Парк» - ООО Специализированный застройщик "Догма-Парк 21"

ЖК «Рекорд» - ООО Специализированный застройщик "Догма-Рекорд"

ЖК «Парк Победы» - ООО Специализированный застройщик "Догма-Восток"

С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/

https://1dogma.ru