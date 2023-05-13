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DOGMA вышла на первое место по объему ввода жилья на Юге

Строительная компания DOGMA возглавила рейтинг ЕРЗ.РФ по объему ввода недвижимости на Юге.

За 4 месяца текущего года девелопер ввел в эксплуатацию более 89 тыс. кв. м и продолжил удерживать лидерство на рынке Краснодарского края.

По итогам четырех месяцев DOGMA продолжает возглавлять рейтинги строительного рынка Юга. Сегодня девелопер строит 1 млн 860 тыс. кв. м и по данным ЕРЗ.РФ занимает 1 место среди застройщиков Краснодарского края - более 18% рынка. С начала этого года DOGMA ввела в эксплуатацию более 89 тыс. кв. м без переноса сроков сдачи объектов и возглавила рейтинг по этому показателю среди южных строительных компаний.

DOGMA продолжает строить в Краснодаре два современных многоэтажных жилых комплекса («Рекорд» и «Парк Победы») и два больших мкр («Самолет» и DOGMA Park), включающие в себя уже все элементы городской экосистемы – школы, детские сады, медицинские центры, магазины и ресторанные дворики, аллеи и зоны отдыха.

Кроме того, согласно ЕРЗ.РФ девелопер вошел в тройку лидеров среди строительных компаний Кубани по потребительским качествам жилых комплексов. Эти показатели – одни из самых важных критериев при покупке квартиры для конечного потребителя. По ним можно определить, какие семейные кварталы наиболее комфортны для проживания, имеют развитую социальную инфраструктуру, транспортную доступность и благоустройство.

Напомним, что в январе 2023 года по данным ЕРЗ.РФ и ДОМ.РФ DOGMA первой среди региональных девелоперов заняла сразу четвертое место по объемам строительства в федеральном рейтинге и удерживает эти показатели на данный момент.

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С проектными декларациями можно ознакомиться на сайте https://наш.дом.рф/
https://1dogma.ru

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