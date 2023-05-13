Три компании из Челябинской области попали под санкции Украины

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указы о введении санкций в отношении свыше 200 юридических лиц из России, в числе которых три организации из Челябинской области. Документ размещен на сайте господина Зеленского.

Под санкции сроком на пять лет попали челябинские ООО «Инит-Плюс» и ООО «Инит-Плюс Софт». Компании специализируются на выпуске безоператорных устройств обслуживания АЗС и разработке компьютерного ПО. На десять лет санкции введены против изготовителя робототехнических систем и комплексов из Магнитогорска — НПО «Андроидная техника».

Ограничения предусматривают блокировку активов, ограничение или полное прекращение торговых операций, приостановку выполнения экономических и финансовых обязательств, аннулирование лицензий.