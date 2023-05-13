«Трюфельная долина» увеличит площадь черешневого сада в Новороссийске до 400 га

Площадь самого большого на юге черешневого сада в станице Натухаевской под Новороссийском планируют увеличить до 400 га, рассказал «Новороссийскому рабочему» директор ООО «Трюфельная долина» Анатолий Карапетян.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ Фото: Иван Шаповалов, Коммерсантъ

Изначально на этом месте планировали выращивать трюфели, завезти саженцы дубов со спорами. Однако из-за санкций завоз в Россию деревьев запретили. Хозяйство перепрофилировали, в 2020 году на 285 га земли было решено высадить черешню. Сельхозпроизводители приобрели 320 ульев со шмелями для опыления.

Здесь высажены популярные сорта, устойчивые к болезням: «Валерий Чкалов», «французская черная», «ярославна», «александрия», «мелитопольская», «кубаночка» и другие. На 30 гектарах сада создан питомник, где выращивают саженцы на замену погибшим деревьям.

В прошлом году «Трюфельная долина» впервые реализовала небольшой урожай черешни. Анатолий Карапетян говорит, что эту ягоду не нужно рекламировать, покупатели находят сельхозпроизводителя сами. Пока садоводы не вышли на торговые сети, но такие планы есть, когда сад вступит в период максимального плодоношения.

Тат Гаспарян

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