Гражданин Нидерландов учредил в Перми сельскохозяйственную фирму

Гражданин Нидерландов Маартен Корнелис Тер Хаар зарегистрировал в Перми компанию «Еврофармтрейд», сообщает сервис «СПАРК-Интерфакс». Господин Тер Хаар сам возглавил созданную им организацию. ООО «Еврофармтрейд» учреждено 4 мая, компания займется оптовой торговлей машинами, оборудованием и инструментами для сельского хозяйства. Уставный капитал предприятия составляет 10 тыс. руб.

Отметим, что Маартен Корнелис Тер Хаар владеет в Прикамье еще одной организацией, работающей в сфере сельского хозяйства. В 2021 году нидерландец учредил в Култаево ООО «Еврофармконсалт», занимающееся услугами в области животноводства. Руководит компанией предприниматель в сфере устного и письменного перевода Ирина Бурылова, владелица ООО «Агентство переводов «Интер-контакт». Господин Тер Хаар также числится консультантом по животноводству племенного предприятия ООО «Симекс-Раша» (Нижний Новгород). Компания является официальным российским представителем канадской компании «The Semex Alliance» - мирового лидера в области генетики крупного рогатого скота.