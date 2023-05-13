Депутат Госдумы от Кубани Алтухов доставил снаряжение и технику в зону СВО

Депутат Государственной думы от Краснодарского края Сергей Алтухов доставил снаряжение, оборудование, а также десять тонн гуманитарного груза для российских боевых подразделений в зоне проведения СВО.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram / Сергей Алтухов Фото: Telegram / Сергей Алтухов

В составе груза: коллиматорные прицелы, квадрокоптеры и мобильные устройства к ним, спальники, обувь, газовые горелки и сменные баллоны, сухпайки и питьевую воду.

«Часто вижу, как через социальные сети и мессенджеры активно собирают денежные средства вроде как для помощи нашим военным и добровольцам на СВО. К сожалению, есть факты, когда на сборах наживаются мошенники и ловкие манипуляторы, играя на простых человеческих чувствах — сострадании, милосердии, отзывчивости. Проще говоря, воруют, прикрываясь благими целями»,— написал депутат.

Сергей Алтухов добавил, что ему поступают обращения лжеволонтеров. Однако после разбирательств заявители «пропадают с радаров».

Тат Гаспарян

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