Визит Фиделя Кастро в Свердловск реконструировали в Екатеринбурге

Музей истории Екатеринбурга реконструировал визит Фиделя Кастро в Свердловск. Ровно 60 лет назад — 13 мая 1963 года кубинский лидер посетил Урал в рамках большого путешествия по СССР. При поддержке Музейного комплекса УГМК, который предоставил экземпляр автомобиля ЗИС-110 из своей коллекции, двойника Фиделя Кастро провезли по улицам Екатеринбурга.

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Изначально планировалось, что кабриолет проедет по тем же местам, где «отметился» настоящий кубинец, но сегодня в уральской столице открытие байкерского сезона, поэтому маршрут перестроили. Через пробки машина добрался до площади им. Кирова. Дальше актер, перевоплотившийся в кубинского лидера, отправился в Музей истории Екатеринбурга. Здесь ему провели экскурсию, а желающие могли сфотографироваться.

«Как и 60 лет назад, Фиделя Кастро горячо приветствовали жители города. Кубинский лидер посетил выставку "Гости из прошлого", посвященную визитам почетных делегаций на Урал в советское время»,— прокомментировали в музее.

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