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обновлено 16:16

Трамвай сошел с рельсов на улице Ленина в Ижевске

В Ижевске на ул. Ленина с рельсов сошел трамвай «Львенок». Как сообщили очевидцы, произошло это после перекрестка с ул. Коммунаров в сторону движения из Центра. Трамвай, судя по кадрам с места происшествия, перегородил проезжую часть в сторону из Центра.

Фото: очевидцы

Фото: очевидцы

Пресс-служба ИжГЭТ сообщила, что временно нет движения трамваев по ул. Ленина, на участке от Центра до улицы Орджоникидзе в направлении из Центра.

На предприятии позднее добавили, что сошли обе тележки трамвая вправо. В результате схода пострадавших нет. По данному факту на предприятии будет проведено служебное расследование.

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