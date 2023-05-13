Трамвай сошел с рельсов на улице Ленина в Ижевске

В Ижевске на ул. Ленина с рельсов сошел трамвай «Львенок». Как сообщили очевидцы, произошло это после перекрестка с ул. Коммунаров в сторону движения из Центра. Трамвай, судя по кадрам с места происшествия, перегородил проезжую часть в сторону из Центра.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: очевидцы Фото: очевидцы

Пресс-служба ИжГЭТ сообщила, что временно нет движения трамваев по ул. Ленина, на участке от Центра до улицы Орджоникидзе в направлении из Центра.

На предприятии позднее добавили, что сошли обе тележки трамвая вправо. В результате схода пострадавших нет. По данному факту на предприятии будет проведено служебное расследование.