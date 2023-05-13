За сутки в Краснодарском крае подтвердили 52 случая COVID-19

В Краснодарском крае за сутки подтвердили 52 случая коронавируса. В числе заболевших 23 женщины, 29 мужчин и 6 детей, сообщает оперштаб региона.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края Фото: Пресс-служба администрации Краснодарского края

Самому младшему пациенту – 7 месяцев, старшему – 83 года.

В региональном министерстве здравоохранения рассказали, что на амбулаторном лечении находятся 198 человек, в стационарах – 118 пациентов.

В Краснодаре выявили 20 случаев COVID-19, в Сочи – восемь заболевших, по три случая коронавируса выявлено в Абинском, Новороссийске и Усть-Лабинском районе, по два - в Тихорецком и Успенском районе.

Всего с начала пандемии в Краснодарском крае подтвердили 362 255 случая COVID-19. С выздоровлением выписали 35 0740 человек, спасти не удалось 11 199 пациентов.

Тат Гаспарян

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