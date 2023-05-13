В крупнейшем пермском ТРЦ сменился топ-менеджер

В компании «Ла Терра», управляющей ТРЦ «Планета» в Перми, сменился руководитель. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», 11 мая гендиректор ООО «Ла Терра» Альфия Гагина покинула компанию. На ее место был назначен Евгений Каштанов, ранее занимавший пост исполнительного директора ТРЦ «Планета».
Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ
В пресс-службе MallTech — девелопера ТРЦ — сообщили, что Альфия Гагина покинула компанию в связи с выходом на пенсию. «Должность исполнительного директора ТРЦ упразднена. Евгений Каштанов на позиции генерального директора ООО “Ла Терра” будет совмещать функции оперативного управления торговым центром и администрирования управляющей компании»,— пояснили в MallTech.
ТРЦ «Планета» открылся в Перми 22 апреля 2021 года, на сегодня это один из крупнейших пермских торговых центров, его общая площадь составляет 150 тыс. кв. м. Девелопером ТРЦ является компания MallTech. В «Планете» представлены крупные международные, федеральные и локальные ритейлеры, многие из которых впервые появились в Перми.