В крупнейшем пермском ТРЦ сменился топ-менеджер

В компании «Ла Терра», управляющей ТРЦ «Планета» в Перми, сменился руководитель. Согласно сервису «СПАРК-Интерфакс», 11 мая гендиректор ООО «Ла Терра» Альфия Гагина покинула компанию. На ее место был назначен Евгений Каштанов, ранее занимавший пост исполнительного директора ТРЦ «Планета».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ Фото: Максим Кимерлинг, Коммерсантъ

В пресс-службе MallTech — девелопера ТРЦ — сообщили, что Альфия Гагина покинула компанию в связи с выходом на пенсию. «Должность исполнительного директора ТРЦ упразднена. Евгений Каштанов на позиции генерального директора ООО “Ла Терра” будет совмещать функции оперативного управления торговым центром и администрирования управляющей компании»,— пояснили в MallTech.

ТРЦ «Планета» открылся в Перми 22 апреля 2021 года, на сегодня это один из крупнейших пермских торговых центров, его общая площадь составляет 150 тыс. кв. м. Девелопером ТРЦ является компания MallTech. В «Планете» представлены крупные международные, федеральные и локальные ритейлеры, многие из которых впервые появились в Перми.