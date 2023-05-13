Петербургского священника отправили под домашний арест по обвинению в похищении супруга своей любовницы

Василеостровский районный суд Санкт-Петербурга избрал домашний арест в качестве меры пресечения настоятелю Храма Иерофея Афинского на Обводном канале по обвинению в похищении человека (ст. 216 УК РФ). Следствие считает его заказчиком похищения бывшего мужа одной из своих прихожанок, с которой у него были близкие отношения, рассказала «Фонтанка».

Как считает следствие, священнослужитель за 60 тыс. рублей «нанял» оперативника под прикрытием для похищения и «наказания» мужчины, который ранее развелся из-за измены его жены с Бойко. После того, как ему предъявили режиссированные фотографии с якобы избито жертвой, Бойко задержали.

«Суд ходатайство следствия удовлетворил. Срок меры — 11.07.2023»,— говорится в сообщении объединенной пресс-службы судов Петербурга. На время домашнего ареста ему также запрещено общаться со свидетелями по делу и использовать Интернет.

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