«Большинство людей оказались в финансовой яме после вступления в отношения с МФО»

Банк России вернулся к практике удаления с рынка ненадежных микрофинансовых организаций (МФО). В начале мая ЦБ исключил из реестра МФО одну из пяти крупнейший компаний из сегмента займов «до зарплаты» - «Киберлендинг» . Причиной стало навязывание заемщикам дополнительных услуг. По оценкам агентства «Эксперт РА», реестр МФО, куда сейчас входят 1162 компании, к концу 2023 года недосчитается как минимум 200 организаций. Арбитражный управляющий Денис Васильев считает, что властям следует действовать в отношении МФО более решительно, а лучше запретить их вовсе.

Денис Васильев

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«Как юристу, специализирующемуся на работе с должниками, не только с юридическими лицами, но и с гражданами, могу сказать, что большинство этих людей оказались в финансовой яме после вступления в отношения именно с микрофинансовыми организациями.

Не то, чтобы я оправдывал их легкомысленное поведение при оформлении микрозаймов, но сама система МФО изначально сформирована так, что хорошего исхода при взаимодействии с ней ждать особо не приходится. Она просто не может работать эффективно и с пользой для общества в связи со следующим.

Надо понимать, что клиентами МФО, как правило, становятся люди с низким доходом и ограниченным доступом к кредитам. Получив отказ в кредите у банка, посчитавшего, что заявитель с имеющимся уровнем дохода не сможет погасить долг, человек идет в МФО и оформляет там займ на существенно более жестких условиях: по более высоким процентным ставкам и короткими сроками займов. Такие займы всегда несут высокие финансовые риски для заемщиков.

При этом займы часто предоставляются без должной проверки кредитоспособности заемщика. Легкость получения займа способствует бесконтрольному расходованию им денег и неминуемо приводит к частым перезаймам, усугублению имеющихся финансовых проблем и в итоге – к попаданию людей в такие долги, из которых уже не выпутаться.

При этом надо понимать, что закон не регулирует деятельность этих организаций так же скурпулезно, как банковскую, и это создает риски для потребителей и экономики, в целом. Например, многие из МФО недостаточно капитализированы и могут легко обанкротиться, оставив за собой массу долгов. Также у них нет достаточного уровня прозрачности, и они зачастую скрывают информацию об итоговых процентах и комиссиях, которые клиенты должны будут заплатить.

Ну, и наконец, МФО часто используют весьма агрессивные методы взыскания долгов, не всегда действуя при этом в рамках закона.

В целом, я убежден, что ЦБ следует действовать в отношении нарушений МФО более жестко, а лучше бы вообще запретить этот вид деятельности в России. Это стимулировало бы развитие более безопасных и устойчивых кредитных институтов, которые смогут предоставлять заемщикам более выгодные условия, предостеречь от банкротств и снизить уровень неравенства в доступе к финансовым услугам».

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