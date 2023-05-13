Полиция Краснодара прокомментировала видео о найденной у мусорного бака мине

В соцсетях распространяется вирусный видеоролик о якобы найденном возле мусорного бака на улице Калинина в Краснодаре боеприпасе. В полиции города эту информацию опровергли, сообщает ГТРК «Кубань».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ

На записи мужчина показывает коробку с лежащим в ней предметом, похожим на боеприпас. «Поехал сейчас к точке на Калинина, чтобы забрать баки. Смотрю, лежит коробка... Хотел взять, а там бомба»,— комментирует автор видео.

Правоохранители заявили, что видео было снято в 2019 году на одной из контейнерных площадок в Краснодаре. Подозрительный предмет оказался учебной артиллерийской миной, а не боевой.

В апреле в Краснодаре рабочие нашли в грунте артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.

Тат Гаспарян

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