Полиция Краснодара прокомментировала видео о найденной у мусорного бака мине

В соцсетях распространяется вирусный видеоролик о якобы найденном возле мусорного бака на улице Калинина в Краснодаре боеприпасе. В полиции города эту информацию опровергли, сообщает ГТРК «Кубань».
Фото: Константин Кокошкин, Коммерсантъ
На записи мужчина показывает коробку с лежащим в ней предметом, похожим на боеприпас. «Поехал сейчас к точке на Калинина, чтобы забрать баки. Смотрю, лежит коробка... Хотел взять, а там бомба»,— комментирует автор видео.
Правоохранители заявили, что видео было снято в 2019 году на одной из контейнерных площадок в Краснодаре. Подозрительный предмет оказался учебной артиллерийской миной, а не боевой.
В апреле в Краснодаре рабочие нашли в грунте артиллерийский снаряд времен Великой Отечественной войны.
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