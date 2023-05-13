Хосе Антонио Видаль: для развития винного туризма на Кубани нужны профессиональные гиды

Для развития винного туризма в Краснодарском крае, Республике Крым и других винодельческих регионах России необходимо создавать качественную винодельческую инфраструктуру и повышать квалификацию гидов. Об этом заявил президент, главный исполнительный директор Всемирной организации винного туризма (GWTO) Хосе Антонио Видаль на пресс-конференции I Форума винного туризма в Абрау-Дюрсо.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: https://t.me / abrau_durso_official Фото: https://t.me / abrau_durso_official

«Я успел побывать на двух винодельческих хозяйствах Краснодарского края и могу отметить, что создание качественной инфраструктуры для развития винного туризма в регионе — это крайняя необходимость. Для этого нужны хорошие архитекторы, дизайнеры и деньги для успешного маркетинга. Кроме того, очень важным условием развития винного туризма является наличие профессиональных гидов. Все усилия будут напрасными, если гид, который встречает гостей, не может как следует наладить коммуникацию. Есть такая пословица "дьявол кроется в деталях". Гид — это человек, который может транслировать эмоции»,— рассказал господин Видаль.

Президент GWTO также отметил, что сегодняшний международный кризис — это возможность для представителей российского энотуризма сосредоточиться на запросах внутренней аудитории, развивать туристический потенциал, чтобы в будущем быть готовыми презентовать миру свои лучшие продукты и наработки.

«I Форум винного туризма: успешные практики и тенденции» проходит в Абрау-Дюрсо с 11 по 13 мая. Его организует Центр туризма «Абрау-Дюрсо» при поддержке Всемирной организации винного туризма и Международного эногастрономического центра. В Абрау-Дюрсо съехались представители виноделен, туроператоров, профильных вузов и ведущих экспертов в области энотуризма из Краснодарского края, Республики Крым, Севастополя, Ростовской области. Международные практики в рамках форума представляют руководители организаций винного туризма из Китая, Узбекистана, Турции, Мексики, Уругвая и пр.

Наталья Решетняк

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