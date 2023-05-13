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Два ребенка погибли на пожаре в Саратовской области

Из-за пожара в селе Ольшанка Аркадакского района Саратовской области погибли два ребенка. О начале проверки сообщили в региональном СУ СКР.

По предварительным данным, возгорание произошло в частном доме на улице Центральная, потушили его сотрудники ГУ МЧС по Саратовской области.

В доме находились два мальчика шести и четырех лет. Старший скончался до приезда пожарных, младший — через некоторое время в больнице. В СКР уточнили, что дети были дома одни.

Следователи начали доследственную проверку, в рамках которой установят все обстоятельства произошедшего.

Дарья Васенина

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