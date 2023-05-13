В Пермь впервые прибыл люксовый теплоход

В Пермь впервые прибыл самый современный теплоход в РФ «Мустай Карим». Он выполняет 9-ти дневный тур «Счастье на Каме» туроператора «ВодоходЪ» по маршруту «Нижний Новгород - Пермь - Нижний Новгород». Уже завтра теплоход отправится в обратный путь.

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Из-за маловодья теплоход был вынужден пришвартоваться во втором ряду.

В июле «Мустай Карим» отправится в 10-ти дневный тур «Театральный круиз» непосредственно из Перми. Это будет тематический театральный круиз с артистами Санкт-Петербургского академического театра им. Ленсовета, театра юного зрителя и театра комедии. Стоимость круизма начинается от 173 тыс. руб. за человека.

Теплоход «Мустай Карим» был спущен на воду 11 сентября 2019 года и стал первым пассажирским теплоходом, построенным на российской верфи за последние 60 лет. Теплоход «Мустай Карим» был спроектирован компанией «Морское Инженерное Бюро» и создавался на верфи «Красное Сормово» в Нижнем Новгороде по заказу компании «ВодоходЪ». Комфортабельный четырехпалубный лайнер проекта PV-300, оснащен высокотехнологичным оборудованием и относится к классу «река-море». Общая пассажировместимость составляет – 309 человек. «Мустай Карим» способен развивать скорость до 22,5 км/ч. За навигацию т/х «Мустай Карим» совершает более 40 круизов по городам Золотого кольца, между «Двух столиц», по Средней и Нижней Волге. В 2023 году т/х «Мустай Карим» впервые зайдет в Уфу, Выборг и в Пермь.