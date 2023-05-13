Пьяный житель Ижевска угнал стоявший на стоянке маршрутный микроавтобус

В Ижевске полицейские задержали 19-летнего молодого человека, который угнал маршрутный микроавтобус. Как сообщает пресс-служба МВД по Удмуртии, патруль ДПС заметил двигавшийся с нарушениями правил дорожного движения микроавтобус в Ленинском районе города. У него отсутствовали регистрационные номера. Полицейские попытались остановить микроавтобус, но водитель решил скрыться. Они преследовали микроавтобус, а другой экипаж временно перекрыл дорогу. Его удалось остановить.

В итоге выяснилось, что 19-летний молодой человек увидел микроавтобус на стоянке в Первомайском районе, дверь автобуса была не закрыта, а ключи находились в салоне. Он решил похитить транспорт и снял с него регистрационные номера. Молодой человек находился в состоянии алкогольного опьянения, водительских прав у него не было.

В отношении водителя составлены протоколы об административных правонарушениях, а также возбуждено уголовное дело по п.б ч.2 ст.158 УК РФ (Кража, совершенная с незаконным проникновением). За это преступление предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет. Похищенное транспортное средство возвращено владельцу.